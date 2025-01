Until Dawn : premier teaser et étonnante idée scénaristique pour le film

Screen Gems et PlayStation Productions s'apprêtent à sortir au cinéma Until Dawn, une adaptation en film live action du jeu vidéo de Supermassive Games. Ce dernier nous emmenait dans un chalet aux côtés d'un groupe d'amis qui devaient survivre jusqu'au petit matin. Le gameplay s'articulait autour choix à faire et de QTE à effectuer au bon moment pour éviter des morts tragiques et irréversibles, un bon principe de jeu vidéo narratif, mais dans un film qui ne laisse aucun choix au spectateur, ça donne quoi ?

Eh bien Sony dévoile aujourd'hui un premier aperçu d'Until Dawn, le film, à découvrir ci-dessus. Gary Dauberman, scénariste et producteur, nous rappelle qu'il a voulu conserver l'esprit du jeu, tout en proposant une histoire un peu différente. Nous retrouvons ainsi la même ambiance, avec une bande d'amis dans une maison isolée qui se fait éliminer par une mystérieuse menace. Il y a cependant une idée scénaristique très intéressante qui devrait ravir les fans d'horreur : comme l'explique le réalisateur David F. Sandberg dans la vidéo, à chaque fois que tous les amis meurent, ils reviennent à la vie, au début de la nuit, dans un nouveau genre horrifique. Il leur faudra donc survivre jusqu'à l'aube pour s'échapper de cette boucle infernale. Voici le pitch du film :

Un an après la mystérieuse disparition de sa sœur Melanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée reculée où elle a disparu, à la recherche de réponses. En explorant un centre d'accueil abandonné, ils se retrouvent traqués par un tueur masqué et sont horriblement assassinés un par un... pour se réveiller et se retrouver de retour au début de la même soirée. Coincés dans la vallée, ils sont obligés de revivre le cauchemar encore et encore - mais à chaque fois, la menace meurtrière est différente, chacune plus terrifiante que la précédente. L'espoir s'amenuisant, le groupe se rend vite compte qu'il ne leur reste qu'un nombre limité de morts et que le seul moyen de s'échapper est de survivre jusqu'à l'aube.

Tout cela a de quoi intriguer les fans, même si le C.V. des deux hommes n'est guère reluisant. David F. Sandberg a réalisé Annabelle 2 : La Création du mal et les Shazam!, tandis que Gary Dauberman a scénarisé Freddy : Les Griffes de la nuit (le remake de 2010), les trois Annabelle, Destination finale 5 (clairement pas le meilleur de la saga) ou encore Ça : Chapitre 2 (bien moins efficace que le premier). Mais ne perdons pas espoir, ce premier aperçu ne nous donne pas grand-chose à voir pour l'instant.

La date de sortie d'Until Dawn est fixée au 23 avril 2025 au cinéma. En attendant, vous pouvez retrouver le remaster du jeu vidéo à partir de 61,20 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.