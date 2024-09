Until Dawn dévoile ses configurations PC et ses spécificités, une grosse machine nécessaire pour le remaster ?

La version remastérisée d'Until Dawn approche à grands pas, le jeu d'horreur narratif de Supermassive Games va être remis au goût du jour par Ballistic Moon et va surtout sortir sur PC en même temps que sur PlayStation 5, là ou l'opus original était réservé aux PlayStation 4 de Sony.

À moins d'un mois du lancement, Sony publie un nouvel article sur son blog PlayStation afin de détailler les spécificités techniques de la version PC d'Until Dawn. Bien évidemment, le titre sera jouable avec la manette DualSense pour profiter des retours haptiques, retranscrivant les battements de cœur des personnages lors de certaines séquences. Les gâchettes adaptatives permettront quant à elles de sentir le poids de vos choix, sans oublier la résistance de la gâchette des armes à feu.

Until Dawn profitera également de l'uplscaling par IA avec les technologies NVIDIA DLSS 3 et AMD FSR 3 pour améliorer les graphismes et le framerate, les joueurs pourront afficher une image ultra large en 21:9 ou 32:9 et si le nouveau ratio 23.9:1 ne vous plaît pas, vous pourrez toujours repasser en 16:9 dans les options. Un ratio d'image libre sera même proposé. Le jeu sera évidemment compatible avec le ray tracing, que ce soit pour les ombres, les reflets et l'occlusion ambiante. Pour finir, les développeurs annoncent que le framerate sera débridé, à condition d'avoir un PC suffisamment puissant. D'ailleurs, voici les configurations requises pour faire tourner Until Dawn :

Minimum Recommandé Haut Ultra Réglage Bas Moyen Haut Très Haut Performances moyennes 720p à 30 fps 1080p à 60 fps 1440p à 60 fps

ou

4K à 30 fps 4K à 60 fps Processeur Intel Core i7-4790K

ou

AMD Ryzen 5 1500X

ou

CPU similaire compatible AVX Intel Core i5 8600

ou

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7 11700K

ou

AMD Ryzen 7 5800X3D Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660

ou

Radeon RX 470

ou

Carte graphique similaire avec au moins 6 Go de VRAM NVIDIA GeForce RTX 2060

ou

AMD Radeon RX 6600XT NVIDIA GeForce RTX 3080

ou

AMD Radeon RX 6800XT NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

ou

AMD Radeon RX 6900XT Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM Stockage 70 Go sur un SSD 70 Go sur un NVMe Système d'exploitation Windows 10 ou 11



La date de sortie d'Until Dawn (2024) est fixée au 4 octobre prochain, vous pourrez le retrouver très prochainement sur Gamesplanet.