God of War Ragnarök et Until Dawn : la controverse vient déjà les frapper sur PC, Sony n'a pas retenu la leçon

Cette nuit, durant le State of Play, nous avons eu des nouvelles du remaster d'Until Dawn par Ballistic Moon, prévu pour la fin d'année sans plus de détail, et du portage de God of War Ragnarök sur PC qui a lui été daté au 19 septembre. De prime abord, ces deux jeux n'ont pas grand-chose en commun, mais c'est malheureusement une énième polémique qui vient les mettre sur un pied d'égalité. Oui, il est encore question du PlayStation Network...

Si Helldivers 2 a pu finalement se soustraire à cette obligation à la suite du fort mécontentement exprimé par les joueurs, cela ne va pas empêcher Sony Interactive Entertainment de tenter de l'imposer ailleurs. Ainsi, aussi bien sur Steam (ici et là) que sur l'Epic Games Store (ici et là), nous pouvons lire sur les pages de ces jeux la mention :

PlayStation Network Account required, subject to the PlayStation Terms of Services and User Agreement

Pour rappel, si jamais ce n'est pas clair, God of War Ragnarök et Until Dawn sont des productions entièrement solos, ils ne devraient donc pas en avoir besoin, le nouvel overlay PlayStation n'étant qu'un bonus. Par exemple, avec Ghost of Tsushima Director's Cut, le PSN n'est requis que pour la dimension multijoueur.

Alors oui, il suffit de créer un compte, c'est gratuit. Sauf qu'un problème se pose une nouvelle fois et a d'ores et déjà pu être constaté par certains joueurs, au moins sur la plateforme de Valve. Ces jeux ne seront pas disponibles à l'achat dans les pays où le PSN n'est pas disponible légalement.

Drôle de façon pour agrandir la communauté PlayStation que de forcer un service qui n'est visiblement pas compatible avec les habitudes des joueurs PC. Le pire, c'est que God of War (2018) n'a lui aucune restriction de ce genre, alors pourquoi un tel double standard ? Si faire grossir les chiffres n'est que l'unique objectif, c'est une bien mauvaise stratégie. Espérons que la situation évolue dans les prochains mois, car il y a encore le temps de faire marche arrière.

