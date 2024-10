Until Dawn : coup dur, les joueurs PC ignorent le remaster

PlayStation et Ballistic Moon ont lancé la semaine dernière Until Dawn, une version remastérisée du jeu d'horreur narratif de Supermassive Games. Un titre disponible sur PlayStation 5, mais également sur PC, là où le jeu de l'époque n'était sorti que sur la console de salon de Sony.

Malgré les qualités scénaristiques et horrifiques du titre, les joueurs PC ont boudé Until Dawn. Sur Steam, le jeu a des évaluations « moyennes », la faute à des soucis d'optimisation et surtout à l'obligation de se connecter à un compte PlayStation Network qui irrite toujours autant les joueurs. Le résultat est sans appel, Until Dawn est un énorme échec sur PC.

Selon les données de SteamDB, Until Dawn a réuni 2 607 joueurs en simultané ce samedi, un pic de fréquentation très faible, surtout lorsqu'il est comparé aux 458 709 joueurs de Helldivers 2 ou aux 77 154 joueurs de Ghost of Tsushima Director's Cut, qui ne demandait pas un compte PSN pour jouer en solo. Until Dawn est déjà dans les limbes des jeux édités par PlayStation Publishing sur PC, aux côtés de Concord et Sackboy: A Big Adventure.

Difficile de savoir si les joueurs boudent le titre à cause du PSN ou simplement parce qu'il s'agit d'un vieux titre remastérisé avec des défauts techniques, mais en tout cas, Sony enchaîne les mauvais lancements sur Steam, God of War Ragnarök avait réuni deux fois moins de joueurs que le précédent opus à son lancement le mois dernier.

