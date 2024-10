Until Dawn nous fait déjà frémir avec une ultime vidéo

Neuf ans après sa sortie sur PS4, Until Dawn sera de retour dans quelques heures dans une version remastérisée pour PC et PlayStation 5. Le titre de Supermassive Games a été amélioré par Ballistic Moon pour les plateformes modernes, Sony reste l'éditeur et dévoile la bande-annonce de lancement :

Le remaster d'Until Dawn proposera pour rappel des graphismes améliorés grâce à l'Unreal Engine 5, de nouvelles animations de personnage, une caméra à la troisième personne inédite, de nouveaux environnements, un scénario étoffé et une nouvelle bande-son composée par Mark Kroven (Cube, The Witch, The Lighthouse, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, cherchez l'intrus...). Les grandes lignes de l'histoire seront quand même identiques, avec un groupe d'amis se rendant dans un chalet un an après la mort de deux de leurs proches l'année précédente, les choses vont évidemment mal tourner.

La date de sortie d'Until Dawn est fixée au 4 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5, vous pouvez l'acheter contre 69,99 € sur Amazon ou 62,99 € sur Gamesplanet en fonction de votre plateforme.

