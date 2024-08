Until Dawn : le remaster date précisément sa sortie sur PS5 et PC via un comparatif vidéo pour découvrir toutes ses nouveautés

Comme d'autres productions PS4 de son catalogue qui n'en avaient pas forcément besoin (oui, nous parlons des The Last of Us), Sony Interactive Entertainment a décidé de ressortir le survival horror Until Dawn de Supermassive Games sur PS5, en plus de l'amener sur PC. Sorti il y a près de 9 ans sur la précédente génération de console c'est donc cet automne qu'il fera son retour, comme nous l'avions appris lors du dernier State of Play en mai. Alors que l'été bat son plein, Sony Interactive Entertainment annonce ce mercredi l'ouverture des précommandes fixées au 21 août et la date de sortie de ce remaster sous Unreal Engine 5 développé par Ballistic Moon, bande-annonce comparative à l'appui pour montrer le travail effectué.

Bande-annonce VF

Until Dawn sera donc disponible le vendredi 4 octobre 2024 sur PS5 et PC (à 17h00), avec comme déjà évoqué l'obligation d'avoir un compte PSN même pour cette dernière version. Au programme des nouveautés, notons une actualisation des modèles de personnages, des environnements ou encore des objets, un éclairage retravaillé avec du raytracing, une nouvelle caméra à la troisième personne qui a pour objectif de rendre l'expérience plus intimiste et moderne, un prologue modifié, des objets à collectionner inédits, un changement d'emplacement pour les totems ou encore divers paramètres pour l'accessibilité et l'ergonomie. Bref, si vous n'y avez jamais joué, ce sera sans doute l'occasion idéale.

Bande-annonce VO

Le directeur créatif Neil McEwan a également présenté toutes ces nouveautés sur le PlayStation Blog :

Bienvenue, chers amis et fans ! En 2015, Until Dawn a redéfini un genre tout entier et capturé nos cœurs, que ce soit grâce à sa toile de décisions interdépendantes, ses divers embranchements, ses personnages mémorables ou son histoire passionnante et souvent terrifiante. Une fois encore, nous vous invitons à passer la nuit à Blackwood Mountain. En tant qu’équipe de fans d’Until Dawn et passionnés d’horreur, nous tenions à ne pas modifier les événements de cette nuit tragique. Nous avons préféré offrir au jeu d’origine une mise à jour cinématographique, afin de proposer aux joueurs une expérience plus intime en améliorant la narration visuelle. Des graphismes au goût du jour recréés dans l’Unreal Engine 5 Notre nouvelle expérience Until Dawn a été recréée de A à Z en utilisant l’Unreal Engine 5. Nous avons mis à jour les modèles de personnage, les environnements, les objets interactifs, les effets visuels et les animations. Tout a été conçu pour optimiser l’expérience Until Dawn aussi bien sur PS5 que sur PC. Nous avons entièrement modifié l’éclairage du jeu afin de tirer parti des fonctionnalités de rendu de l’Unreal Engine 5, notamment le raytracing et des matériaux améliorés, pour recréer une expérience horrifique plus atmosphérique et « moderne ». L’une de nos améliorations-clés pour Until Dawn a été la remise au goût du jour des modèles de personnage en exploitant les dernières avancées en matière de modélisation et de rendu. Les améliorations apportées aux textures, aux matériaux, aux rendus et aux performances d’animation ont toutes contribué à une recréation fidèle des personnages qui, nous l’espérons, parlera aussi bien aux nouveaux joueurs qu’aux fans de la première heure. Nous avons utilisé des techniques de simulation et de pré-rendu modernes pour créer des fluides en temps réel plus réalistes, et vous pourrez admirer le résultat sanguinolent à souhait avec nos morts de personnages mises à jour. Nous avons également mis à jour notre système de masquage des blessures, qui nous permet d’ajouter des éléments comme des coupures, des coups, des larmes, de la neige et de l’eau sur les corps des personnages. Une cinématographie et une production repensées, et une nouvelle mécanique de contrôle de la caméra En combinant savamment les plans fixes et les vues « caméra à l’épaule », vous pouvez désormais voir le monde d’Until Dawn depuis de toutes nouvelles perspectives. En additionnant la cinématographie de l’original à l’introduction d’une caméra à la troisième personne moderne, nous espérons insuffler plus de vie aux décors et aux personnages. La flexibilité de la caméra nous permet de mettre l’accent sur les moments importants et de raconter l’histoire d’un point de vue plus proche des personnages. Un prologue retravaillé Bien que nous ayons cherché au maximum à conserver la narration d’origine, nous nous sommes dit que le prologue pourrait bénéficier de quelques ajustements au niveau du rythme. Nous avons alloué aux Washington un peu plus de temps à l’écran pour explorer leurs liens familiaux et apprendre à mieux les connaître. Nous avons également recadré quelques scènes d’origine et développé le contexte autour de la blague fatidique. Nous espérons que cela améliorera son impact émotionnel. De nouveaux objets à collectionner Pour les collectionneurs et explorateurs parmi vous, gardez bien les yeux ouverts, car nous avons modifié l’emplacement de tous les totems d’origine. Nous avons également ajouté les Totems de faim, un nouveau type de totem spécial qui confère une vision d’un autre genre. De nouvelles interactions et nouvelles petites zones afférentes parsèment désormais le jeu ci et là. Tout ceci rajoutera du contexte et des détails au monde d’Until Dawn, et récompensera l’exploration des joueurs. Des paramètres personnalisables Nous sommes fiers d’avoir intégré de nouveaux paramètres d’accessibilité et d’ergonomie qui aideront plus de joueurs à profiter du jeu. De plus, nous avons créé une nouvelle alternative optionnelle concernant la mécanique exigeant de ne pas bouger appelée « Rester calme ». Rester calme est une option dédiée aux périphériques tiers ne disposant pas de fonctionnalités gyroscopiques et aux joueurs préférant un défi différent.

