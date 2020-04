PS5 et DualSense : les développeurs d'Until Dawn et The Dark Pictures ont déjà des idées de fonctionnalités

Au début du mois, Sony a dévoilé la DualSense, manette de nouvelle génération qui accompagnera la PlayStation 5 à son lancement en fin d'année. Le constructeur japonais promet ainsi de « repousser les limites du jeu » avec cette manette au large pavé tactile, mettant en avant les sensations grâce à d'autres fonctionnalités. De quoi donner des idées à Supermassive Games.

Le studio anglais, à l'origine d'Until Dawn et de la série d'anthologie The Dark Pictures, s'est entretenu avec GameReactor à propos de cette DualSense, et en interne, les idées commencent à germer :

Évidemment, c'est vraiment passionnant pour nous. Nous avons déjà fait quelques expérimentations, pas seulement avec Until Dawn, mais nous avons passé quelques années à travailler sur la VR et à développer des jeux en réalité virtuelle, en nous amusant avec certains éléments, comme le contrôle par la voix dans un de nos jeux en VR. Ces commandes vocales étaient pour de la VR, pour un jeu à la première personne, donc cela avait du sens d'utiliser sa voix pour faire des choix, parce que c'est vous qui étiez dans le jeu. Mais à la troisième personne, cela en aurait moins. Nous avons déjà quelques discussions à propos de la manette de la PlayStation 5, à propos de choses que nous pourrions faire et intégrer dans nos jeux, et de comment nous allons pouvoir utiliser ces fonctionnalités.

Supermassive Games explique ainsi qu'il aimerait utiliser les fonctionnalités tactiles de la DualSense pour accentuer l'attachement du joueur envers les personnages de ses jeux, à savoir le pavé imposant, mais également les gâchettes réactives et le retour haptique.

Quoi qu'il en soit, le studio semble déjà avoir des idées pour améliorer ses futurs jeux avec cette nouvelle manette, et attend avec impatience le lancement de la PS5. Pour rappel, la console de Sony doit arriver en fin d'année, tandis que Supermassive Games sortira cet été The Dark Pictures - Little Hope, sur PS4, mais aussi sur PC et Xbox One.

