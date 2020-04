The Dark Pictures - Little Hope : premier trailer pour la suite de la saga horrifique

The Dark Pictures - Little Hope sera la suite de l'anthologie débutée par Man of Medan, qui teasait d'ailleurs le nouvel épisode à son terme. Le projet avait été officialisé de façon très sommaire par Bandai Namco Games, mais nous n'avions pas encore eu de vrai aperçu du projet.

C'est ce qui nous est offert aujourd'hui avec une première véritable bande-annonce, narrée par le Conservateur, fil rouge de la série de jeux de Supermassive Games. Direction la ville de Little Hope, où quatre jeunes et leur professeur vont se retrouver liés malgré eux à une malédiction, un mal qui ronge le lieu, sur fond de mythe de la chasse aux sorcières.

Nous incarnerons en alternance les cinq protagonistes, dont un campé par Will Poulter (Midsommar, Black Mirror), avec des choix cruciaux à faire pour la survie des individus et le développement de multiples intrigues, chemins et fins. Toutes les mécaniques de Man of Medan seront de retour, des modes multijoueurs Histoire Partagée et Soirée Cinéma à la Curator's Cut pour revivre l'histoire sous un nouvel angle. D'ailleurs, ce dernier mode sera accessible plus tôt avec les précommandes.

« Nous sommes très heureux de pouvoir vous en dire plus sur Little Hope ! Dans ce deuxième chapitre de The Dark Pictures Anthology, Little Hope est une histoire nouvelle et perturbante. Jouable seul ou avec des amis, nous sommes impatients que les joueurs mettent la main sur Little Hope cet été », a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive Games et producteur exécutif de The Dark Pictures.





The Dark Pictures - Little Hope est toujours prévu pour cet été sur PC, PS4 et Xbox One, mais l'éditeur n'a ni confirmé ni infirmé la date de sortie qui a récemment fuité.