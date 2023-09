The Dark Pictures: Little Hope, un portage Switch tardif officialisé et déjà daté

Avec 4 ans de retard sur les autres plateformes, Bandai Namco Games et Supermassive Games ont sorti The Dark Pictures: Man of Medan sur Switch plus tôt cette année, sans préavis avant le lancement. Ce n'était pas qu'un évènement isolé, car la suite de la série va suivre d'ici quelques jours.

Bandai Namco Games vient en effet d'annoncer sur les réseaux sociaux que The Dark Pictures: Little Hope allait voir le jour sur Nintendo Switch, et sa date de sortie sur cette plateforme est déjà calée au 5 octobre 2023 ! Nous n'avons pour le moment pas d'images ou bande-annonce de gameplay pour nous faire une idée de ses qualités techniques, mais elles devraient être proches de celles du portage de Man of Medan, qui souffrait quand même de lacunes face aux éditions sur PlayStation, Xbox ou PC.

Comme son prédécesseur, Little Hope devrait être proposé exclusivement au format numérique via l'eShop.