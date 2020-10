The Dark Pictures: House of Ashes, la suite déjà confirmée par un teaser caché dans Little Hope !

En finissant The Dark Pictures: Man of Medan d'une certaine manière, il était possible de découvrir le premier teaser de sa suite indirecte, The Dark Pictures: Little Hope. Supermassive Games a décidé de refaire la même chose dans le deuxième volet de l'anthologie, disponible le 30 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, mais déjà entre les mains de la presse spécialisée et de certains joueurs.

Le prochain épisode sera donc The Dark Pictures: House of Ashes, qui nous emmènera dans le désert d'Arabie pour vivre une histoire sur fond de mythes sumériens, le narrateur évoquant les esprits des morts qui hanteraient les profondeurs de la Terre. Nous y suivrons visiblement des soldats en proie à des conflits armés dans une ambiance claustrophobe qui rappelle déjà The Descent.



La sortie est officiellement prévue pour 2021, certainement sur PS5, Xbox Series X et PC, et pourquoi pas encore sur PS4 et Xbox One. Little Hope peut lui être acheté pour 24,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de The Dark Pictures: Little Hope, le jeu qui vous donne encore envie de rejouer à Until Dawn