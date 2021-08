GC2021 : The Dark Pictures: House of Ashes, les ennemis de la guerre d'Iraq s'allient dans un trailer oppressant

Supermassive Games a désormais sa propre patte dans le milieu des jeux d'horreur. Il nous propose ainsi des aventures narratives avec son anthologie The Dark Pictures, déjà marquée par les histoires de Man of Medan et Little Hope. Le prochain épisode, House of Ashes, nous emmènera en Irak pour affronter une nouvelle menace démoniaque.

L'originalité du jeu, où nous incarnerons encore une fois plusieurs personnages, est qu'il obligera des soldats étasuniens et des militaires iraqiens à collaborer pour affronter les forces surnaturelles qui vont se dresser devant eux. Les dilemmes moraux et choix de parcours que cela impliquera sont en partie montrés dans un trailer inédit dévoilé à la gamescom Opening Night Live.

La date de sortie de The Dark Pictures: House of Ashes est toujours prévue pour le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 29,99 € chez Amazon.fr.

