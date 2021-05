The Dark Pictures: House of Ashes, 8 minutes de gameplay, personnages jouables et niveaux de difficulté, tout sur le nouveau jeu d'horreur

Les grandes lignes de The Dark Pictures: House of Ashes sont connues depuis sa première véritable bande-annonce. Il nous mettra face à des forces obscures en Irak en 2003, alors que des agents de la CIA opposés à des forces militaires locales se sont retrouvés piégés dans un temple sumérien. Supermassive Games a comme promis dévoilé davantage le projet à l'occasion d'une présentation ce jeudi.

Nous pourrons donc jouer avec l'officier Rachel King, jouée par Ashley Tisdale (High School Musical), son mari Eric King, 2 marines dénommés Jason Kolchek et Nick Kay, et le sergent iraqien Salim Othman. Le directeur du développement Will Doyle avoue s'être inspiré de films comme Alien, Predator ou The Descent pour l'ambiance claustrophobique de cette aventure, mais aussi du roman horrifique Les Montagnes Hallucinées de H.P. Lovecraft. Et comme prévu, les thématiques tourneront autour de la confiance, de la loyauté et de la compassion, alors des choix moraux forts impliquant parfois nos anciens ennemis du front se dresseront devant nous. Il faudra néanmoins penser à collaborer pour survivre face aux nombreuses créatures qui croiseront notre route.



Il y aura sinon des améliorations au niveau du gameplay, avec des caméras libres à 360°, ou un bouton dédié à la lampe-torche. 3 niveaux de difficulté sont cette fois prévus, pour que les QTE deviennent enfin plus complexes pour ceux qui le désirent. Will Doyle promet enfin des optimisations graphiques sur next-gen, et rappelle la présence des modes Histoire Partagée et Soirée Télé, ainsi que d'un Curator's Cut offert en bonus de précommande, pour revivre le scénario sous un nouvel angle. Des scènes sont montrées en parallèle du discours du Game Director, mais une séquence de 8 minutes de gameplay a conclu la présentation pour nous donner un avant-goût du jeu. Jason et Nick y sont en difficulté, et les différences entre la Theatrical Cut et la Director's Cut y sont même affichées.

Ne manque plus que la date de sortie de The Dark Pictures: House of Ashes pour pleinement se réjouir ! D'ici là, Little Hope est disponible à partir de 23,77 € sur Amazon.fr.