The Dark Pictures: House of Ashes, le nouveau jeu d'horreur sur fond de guerre d'Irak officialisé avec des images et consoles

The Dark Pictures: Little Hope n'est sorti qu'il y a quelques jours, mais il a déjà occupé les soirées de nombreux amateurs de jeux d'horreurs narratifs. Sous certaines conditions, il était possible de débloquer un teaser pour la suite de l'anthologie, nommée The Dark Pictures: House of Ashes. Bandai Namco et Supermassive Games nous en disent désormais officiellement plus à son sujet.

L'histoire se déroulera en Irak, à la fin de la guerre, alors que des militaires doivent s'allier à leurs ennemis d'hier pour faire face à des créatures surnaturelles découvertes dans un ancien temple sumérien. Les modes Histoire Partagée et Soirée Télé seront de retour pour jouer à deux en ligne ou jusqu'à 5 sur un même canapé.

Irak, 2003. Alors que le conflit touche à sa fin, Rachel King, agent de terrain de la CIA, rejoint une unité militaire d'élite lors d'un raid sur une installation souterraine. Située non loin des Monts Zagros, celle-ci est suspectée de contenir des armes chimiques. En arrivant sur les lieux, l'unité est prise en embuscade par une patrouille locale dirigée par le sergent Salim Othman. Pendant le combat, un tremblement de terre provoque de larges failles dans le sol, entrainant les deux camps dans les ruines d'un temple sumérien. Dans l'obscurité, sous le désert d'Arabie, quelque chose de diabolique s'est réveillé... Sauvage et inarrêtable, un nid de créatures anciennes et surnaturelles vient de trouver de nouvelles proies à chasser. De terribles découvertes et des décisions impossibles attendent les survivants alors qu'ils s'efforcent de parcourir le monde souterrain et d'échapper à la terrifiante menace. Vont-ils chacun donner la priorité à leur propre survie, ou mettre de côté leurs peurs et leurs rivalités personnelles pour lutter ensemble en ne faisant qu'un ? Chaque nouveau jeu est inspiré de faits réels, de mythes et de légendes urbaines, et entraîne les joueurs dans une nouvelle histoire, avec un lieu et des personnages inédits. Chacun des nouveaux jeux de l'anthologie The Dark Pictures proposera en plus du mode solo, deux modes multijoueurs. Le mode Histoire Partagée pour jouer en ligne avec un ami, et le mode Soirée Télé pour partager l’expérience hors ligne jusqu'à 5 joueurs. DESCENDEZ DANS L'ABYSSE

Explorez un labyrinthe souterrain et échappez aux créatures mystérieuses qui vous traquent sans relâche.

L’ENNEMI DE MON ENNEMI…

Prioriserez-vous votre survie à n’importe quel prix ? Ou serez-vous capable de mettre de côté vos peurs et vos anciennes rivalités pour combattre ensemble ?

NE JOUEZ PAS SEUL

Jouez En Ligne avec un ami ou jusqu'à 5 joueurs Hors Ligne, partagez votre histoire et coopérez pour parvenir à sauver tous vos personnages… « Nous sommes ravis de révéler ce troisième jeu de l'anthologie The Dark Pictures Anthology. Comme les précédents, House of Ashes proposera aux joueurs une toute nouvelle histoire avec un nouveau casting, ses propres rebondissements et une nouvelle menace pour les protagonistes. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur l'histoire », a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive Games.

Quelques images et l'illustration principale ont été dévoilées au passage, avec la promesse d'une sortie en 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S, et Xbox One. En attendant d'en savoir plus, The Dark Pictures: Little Hope peut être acheté à partir de 33,19 € sur Amazon.fr.

