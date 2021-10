The Dark Pictures: House of Ashes présente son casting et quelques morts violentes en vidéo

À la fin du mois sortira House of Ashes, nouvel épisode de la saga d'anthologie The Dark Pictures de Supermassive Games (Until Dawn) et Bandai Namco. Le titre nous emmènera en Irak, en 2003, alors que les soldats américains et militaires locaux vont devoir s'associer pour affronter des ennemis surnaturels.

En attendant la sortie du jeu sur ordinateurs et consoles de salon, les studios partagent cette semaine une nouvelle bande-annonce de House of Ashes, se focalisant sur ses personnages. Au casting, nous retrouverons donc Ashley Tisdale incarnant Rachel King, Paul Zinno sera Jason Kolchek, Moe Jeudy-Lamour jouera le rôle de Nick Kay, Alex Gravenstein campera Eric King et Nick E. Tarabay incarnera Salim Othman. Même si tout ce beau monde n'est pas dans le même camp, ils devront coopérer pour tenter de survivre, ou pas en fonction des actions du joueur.

La date de sortie de The Dark Pictures: House of Ashes est toujours fixée au 22 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, il est en précommande à 29,98 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW The Dark Pictures: House of Ashes, tout au fond du trou, la mort règne !