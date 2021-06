The Dark Pictures: House of Ashes, une date de sortie et une édition collector monstrueuse dévoilée

Malgré le récent gros déballage de Supermassive Games, qui nous a permis de découvrir les personnages et le gameplay de The Dark Pictures: House of Ashes, il nous manquait encore une information clé sur le jeu : sa date de sortie. Le Kickoff Live! du Summer Game Fest a permis d'enfin la connaître, et ce sera pour le 22 octobre 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One, comme nous l'a confirmé une vidéo.

Une Pazuzu Edition collector est d'ores et déjà disponible en précommande pour 59,99 €, en exclusivité sur la boutique de Bandai Namco. Elle comprend :

Le jeu House of Ashes ;

Le boîtier édition Pazuzu ;

Une figurine exclusive de créature du monde souterrain (9x9x10cm) ;

Un pin's Éclipse en métal ;

Un art print exclusif ;

Des stickers exclusifs ;

L'accès au Curator's Cut.

Comme ça, nous avons une idée du genre de créatures que nous croiserons... Et comme toujours dans la franchise, toutes les réservations de cette version ou de l'édition standard seront récompensées par un accès anticipé à la Curator's Cut, révision de l'histoire qui comprend de nouvelles scènes jouables depuis le point de vue des autres personnages et de nouveaux choix à faire.

À noter qu'un diorama représentant Rachel et une statue monstrueuse d'une valeur de 119,99 € sera aussi commercialisée le 22 octobre, à seulement 200 unités. Et pour les retardataires, le Triple Pack The Dark Pictures sera vendu dans un coffret spécial avec les 3 jeux, 3 pins, une mappemonde en tissu et un steelbook.