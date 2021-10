The Devil in Me : le quatrième jeu The Dark Pictures teasé par un trailer dans House of Ashes, ce sera le dernier volet de la Saison 1 !

Qu'importe si vous appréciez le résultat, Supermassive Games a réussi un joli tour de force en créant une anthologie de jeux narratifs avec la série The Dark Pictures. Après Man of Medan et Little Hope, c'est très bientôt House of Ashes qui fera frémir les joueurs dans une aventure entre QTE et choix de dialogues. Il ne marquera en revanche pas la fin de la saga.

Comme dans les deux précédents épisodes, ce troisième volet permet de débloquer un trailer pour une suite en remplissant certaines conditions lors de la partie. Car oui, il y aura bien un quatrième chapitre, qui s'appellera The Dark Pictures: The Devil in Me, comme l'avait laissé entendre le dépôt de nom effectué cet été. Alors que certains journalistes et joueurs ont déjà leur copie, cette fameuse bande-annonce a déjà été découverte et partagée.

Elle nous montre de nouveaux personnages complètement effrayés, alors qu'un savant fou raconte sa passion pour faire peur aux gens, et sa fierté d'avoir laissé sa marque sur le monde, lui qui semble avoir créé un automate à partir d'un squelette... La fin de la séquence précise que The Devil in Me sera le « final de la Saison 1 » : apportera-t-il du lien à la tétralogie ou des réponses sur l'identité du Curator ? Introduira-t-il au passage une deuxième saison avec de nouveaux jeux ? Affaire à suivre, certainement en 2022.

Dans tous les cas, House of Ashes sort officiellement demain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez commander votre exemplaire pour 24,99 € sur Amazon.fr.

