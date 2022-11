The Dark Pictures: The Devil In Me, les personnages se présentent dans une nouvelle vidéo

Dernier chapitre de la première saison de la série d'anthologie The Dark Pictures, The Devil in Me débarquera ce mois-ci sur ordinateurs et consoles de salon. Le titre de Supermassive Games et Bandai Namco Games nous emmènera cette fois dans le manoir de H.H Holmes, tueur en série d'antan sur lequel enquête une équipe de journalistes.

Nous avions récemment eu droit à une vidéo consacrée à Granthem Du'Met, serial killer qui rôde dans les couloirs du manoir de Holmes et qui va traquer les journalistes. Et justement, les studios dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce dédiée à cette équipe qui va devoir tenter de survivre jusqu'au lever du jour dans ce lieu terrifiant. Jamie Tiergan (Gloria Obianyo), Kate Wilder (Jesse Buckley), Charlie Lonnit (Paul Kaye), Mark Nestor (Fehinti Balogun) et Erin Keeman (Nikki Patel) se dévoilent ainsi un peu plus au travers de séquences de gameplay, ce sera aux joueurs de les sauver tout au long de l'aventure.

La date de sortie de The Dark Pictures: The Devil in Me est fixée au 18 novembre 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec une Animatronic Collector. Vous pouvez précommander le jeu contre 35,99 € sur Gamesplanet.