The Dark Pictures: The Devil in Me, bande-annonce dans un terrifiant hôtel et édition Animatronic Collector

Attendu en fin d'année sur ordinateurs et consoles de salon, The Devil in Me sera le quatrième chapitre de The Dark Pictures, série d'anthologie de Supermassive Games et Bandai Namco. Dernier épisode de cette Saison 1, en attendant une possible suite, ce chapitre s'offre aujourd'hui une bande-annonce et une bien belle édition collector.

The Devil in Me suivra une équipe de télévision envoyée filmer une reconstitution du château de H. H. Holmes dans un hôtel, une aubaine pour Charlie Lonnit, fondateur de la chaîne Loonis Entertainment qui tente à tout prix de sauver son émission. Parmi cette équipe, nous retrouverons un personnage incarné par Jessie Buckley (nommée aux Oscars pour The Lost Daughter), mais rapidement, elle se sent observée et se rend compte qu'un piège mortel se referme sur elle. L'équipe va devoir s'échapper de ce sinistre château avant d'y trouver la mort, ce qui risque évidemment d'arriver si vous ne faites pas les bons choix.

En plus de l'édition physique standard de The Devil in Me, les fans vont pouvoir craquer pour une Animatronic Collector, une édition qui inclut un buste animatronique de 11 cm, une carte postale et son enveloppe exclusives, une carte de visite de la chaîne de TV Loonis Entertainment et une carte de l'île où se situe l'hôtel. Bandai Namco propose également un nouveau diorama du Conservateur ainsi que la bande originale de cet opus en vinyle. Enfin, pour les retardataires, nous retrouvons une Volume 2 Edition regroupant House of Ashes et The Devil in Me ainsi deux pin's de collection, un jeu de cartes exclusives avec les personnages de House of Ashes et un plan exclusif de l'hôtel de The Devil in Me.

Vous pouvez retrouver des images de The Devil in Me sur la seconde page, ainsi que tous les opus de The Dark Pictures Anthology sur Gamesplanet.