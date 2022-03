The Dark Pictures: The Devil in Me, la mystérieuse jaquette dévoilée, le nom de l'actrice principale confirmé

Supermassive Games va très bientôt sortir un nouveau jeu d'horreur avec 2K Games, The Quarry. Il n'a néanmoins pas oublié les fans de The Dark Pictures, pour qui il prépare le dernier épisode de la Saison 1 qu'est The Devil in Me, avant une obligatoire Saison 2 pleine de surprises.

Un premier teaser nous avait appris que nous visiterions le Murder Castle, une reconstitution de l'hôtel dont était propriétaire le premier tueur en série d'Amérique. Nous y incarnerons une équipe de réalisateurs de documentaires qui va vite devoir se battre pour sa survie face à un mystérieux observateur. Certains l'avaient deviné, mais c'est l'actrice Jessie Buckley, nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle aux Oscars 2022 pour sa participation à The Lost Daughter, qui jouera l'un des personnages centraux, Kate Wilder. La jeune comédienne est aussi connue pour ses interprétations dans I'm Thinking of Ending Things et Wild Rose.

Elle est aussi au centre de la jaquette qui vient d'être dévoilée. Elle reprend la mise en scène des précédentes pochettes, avec un crane vu de côté, cette fois-ci percé par un étrange instrument de torture en métal, dans lequel apparaissent Kate, le World's Fair Hotel et surtout un tueur masqué équipé d'une hache.

The Dark Pictures: The Devil in Me n'a pas encore de date de sortie à cette heure, mais nous pouvons espérer qu'il sera disponible avant la fin 2022. D'ici là, The Dark Pictures: House of Ashes est disponible à partir de 26,99 € sur Amazon.fr.

