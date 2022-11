SPOILERS sur The Dark Pictures : le titre du 5e épisode, le 1er de la Saison 2, officialisé par un teaser dans The Devil in Me

C'est une tradition dans la série d'anthologie The Dark Pictures : le prochain épisode est teasé dans le jeu du moment si vous le terminez en respectant certaines conditions. The Dark Pictures: The Devil in Me, quatrième chapitre et conclusion de la Saison 1, perpétue logiquement la coutume.



Ainsi, certains joueurs ont pu découvrir un premier aperçu du jeu qui ouvrira la Saison 2 : il s'agira de The Dark Pictures: Directive 8020, qui nous amènera tout simplement dans le futur et dans l'espace. Nous y suivrons l'équipage du vaisseau Cassiopeia, qui a connu une avarie à l'approche de la planète Tau Ceti f, qui pourrait devenir la nouvelle terre d'accueil des humains. Une piste audio nous permet d'entendre le Commandant Stafford, qui explique que la mission de reconnaissance devrait se poursuivre alors que les techniciens réparent le navire, avant qu'un certain Thomas Carter ne l'interrompe en hurlant que quelque chose ne va pas avec une certaine Simms, et qu'elle a tenté de le tuer... Du Alien ou du Sunshine dans l'air ?

Sinon, durant l'aventure The Devil in Me, vous pouvez trouver une prémonition spéciale qui révèle une mort de Directive 8020 : un astronaute pourra périr lors d'une explosion survenant au cours d'une sortie extravéhiculaire. Elle est visible à la fin de la vidéo ci-dessus. D'ailleurs, le titre de ce 5e épisode ne vous est peut-être pas inconnu : le nom et le logo ont été déposés par Supermassive Games, aux côtés d'autres qui pourraient aussi servir à la Saison 2...



En attendant de découvrir davantage ce nouvel épisode et les suivants, The Dark Pictures: The Devil in Me est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.