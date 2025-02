The Dark Pictures: Directive 8020 dévoile sa date de sortie et son scénario en vidéo

Supermassive Games a repointé le bout de son nez lors du PlayStation State of State pour dévoiler une bande-annonce de son prochain jeu, The Dark Pictures: Directive 8020, qui fera office de premier épisode pour la Saison 2. Les fans attendaient de nouvelles informations sur cette aventure horrifique dans l'espace, place à la bande-annonce :

Pour rappel, voici une présentation du jeu :

La Terre se meurt et l’humanité est au pied du mur. Située à 12 années-lumière, Tau Ceti f offre une dernière lueur d’espoir… mais lorsque le vaisseau colonial Cassiopeia s’écrase sur la planète, les membres de l’équipage réalisent rapidement qu’ils ne sont pas seuls.

Pourchassés par un organisme extraterrestre capable d’imiter sa proie, les astronautes du Cassiopeia devront se montrer plus malins que leurs prédateurs. Pour survivre, ils devront cependant faire face au dilemme ultime et risquer la vie de tous les Terriens.

Dans l’espace, la mort peut prendre de nombreuses formes.

Une expérience d’horreur cinématique de nouvelle génération

Une expérience cinématique immersive et horrifique au cours d’une mission spatiale pour sauver l’humanité.

Des menaces extraterrestres en temps réel

Les joueurs échapperont à la menace extraterrestre mortelle qui rôde dans les couloirs du vaisseau, bien déterminée à éradiquer toute vie humaine. Pour terrasser leurs ennemis, ils devront miser sur des armes improvisées, leurs réflexes et leur discrétion.

Ne faire confiance à personne

Face aux joueurs, un organisme extraterrestre capable d’imiter sa proie à la perfection. L’ennemi se cache parfois sous leurs yeux et ils ne pourront faire confiance à personne. Qui est humain et qui ne l’est pas ? Leurs choix sont plus importants que jamais !