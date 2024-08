The Dark Pictures: Directive 8020, ça bouge enfin pour le début de la Saison 2 !

Supermassive Games nous avait laissés en novembre 2022 avec The Dark Pictures: The Devil in Me, quatrième et dernier volet de la Saison 1 de sa série de petits jeux d'anthologie. Mais ce dernier épisode teasait la suite, Directive 8020, qui se fait toujours attendre. Nous devrions avoir des nouvelles dans quelques jours seulement.

Supermassive Games vient de partager une image d'une planète extraterrestre sur les réseaux sociaux, accompagnée du message « Nous avons entendu dire que la gamescom serait hors du commun ». Pour rappel, The Dark Pictures: Directive 8020 se déroulera dans l'espace et dans le futur, à bord d'un vaisseau ayant subi une avarie en s'approchant d'une planète à coloniser. L'image du jour colle avec le teaser et l'ambiance de science-fiction, les fans espèrent donc avoir des informations concrètes lors de la gamescom 2024, qui aura lieu du 21 au 25 août prochain.

Pour rappel, Supermassive Games a pas mal été occupé ces derniers temps, entre The Quarry, The Dark Pictures: Switchback VR, Little Nightmares III et The Casting of Frank Stone. La Saison 2 de The Dark Pictures Anthology n'a pas été oubliée, ouf. Vous pouvez retrouver l'intégrale de la Saison 1 avec Man of Medan, Little Hope, House of Ashes et The Devil in Me à 33,99 € (- 33 %) sur Gamesplanet.

