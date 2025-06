The Dark Pictures: Directive 8020 dévoile une fonctionnalité qui va tout changer

En octobre prochain, Supermassive Games lancera enfin Directive 8020, le premier épisode de la deuxième saison de The Dark Pictures, sa série d'anthologie. Comme à son habitude, le studio nous fera suivre un groupe restreint de personnages qui vont devoir faire face à un danger mortel, les joueurs seront amenés à faire les bons choix pour éviter la mort.

Depuis Until Dawn, premier jeu de Supermassive Games dans ce genre, tout est une question de choix et il est impossible de revenir en arrière... sauf dans Directive 8020. Will Doyle, directeur créatif du jeu, a dévoilé pendant le Future Games Show Summer Showcase les Turning Points, traduisible en Moments décisifs. Le studio n'invente rien, il s'agira de flashbacks qui permettront aux joueurs de modifier leurs choix et ainsi changer le destin des personnages, une mécanique de gameplay déjà-vu dans Detroit: Become Human de Quantic Dream, autre studio spécialisé dans les jeux narratifs à choix cruciaux. Comme toujours, en fonction des décisions prises pendant le jeu, il y aura des chemins alternatifs et des fins multiples.

La date de sortie de The Dark Pictures: Directive 8020 est fixée au 2 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver The Dark Pictures Anthology: Season One à 89,99 € sur Gamesplanet.