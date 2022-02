The Dark Pictures : 5 nouveaux titres et logos déposés, la Saison 2 toute tracée ?

Avec Man of Medan, Little Hope et House of Ashes, l'anthologie The Dark Pictures a exploré différents horizons inspirés de films d'horreur cultes. Elle va se poursuivre avec The Dark Pictures: The Devil in Me, qui nous fera suivre une équipe de tournage piégée par un psychopathe dans l'effroyable Murder Castle et sera surtout le dernier volet de la Saison 1.

Mais si Supermassive Games et Bandai Namco Games le précisent déjà, c'est forcément qu'ils ont une Saison 2 en tête. Et il se pourrait bien que, une fois encore, des dépôts de noms et de logos auprès de l'EUIPO vendent la mèche sur les projets prévus pour l'avenir. Supermassive Games a en effet déposé par moins de 5 titres et illustrations associées cette semaine :

The Dark Pictures: Directive 8020 , qui pourrait avoir un lien avec une mission sur ou vers la Lune ;

, qui pourrait avoir un lien avec une mission sur ou vers la Lune ; The Dark Pictures: The Craven Man , associé à un logo représentant une étrange entité humanoïde ;

, associé à un logo représentant une étrange entité humanoïde ; The Dark Pictures: Intercession , une possible aventure sur fond de religion ;

, une possible aventure sur fond de religion ; The Dark Pictures: Winterfold , que nous voyons bien partir sur les traces de The Thing ;

, que nous voyons bien partir sur les traces de The Thing ; The Dark Pictures: O Death (même si 0 Death serait plus logique), lié à une image où nous voyons Le Conservateur, personnage fil rouge de la franchise : une possible conclusion en vue ?

S'agit-il des 5 épisodes qui formeront la Saison 2 ? De simples idées qui ne seront pas forcément toutes gardées ? Ou d'une manière de brouiller les pistes après avoir fait fuiter les précédents volets en enregistrant des propriétés intellectuelles ? Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, The Dark Pictures: House of Ashes est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.



