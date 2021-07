The Dark Pictures: The Devil in Me, le nom du prochain jeu en fuite ?

Après Until Dawn, Supermassive Games s'est lancé dans une saga d'anthologie avec The Dark Pictures. Deux jeux sont déjà sortis, Man of Medan et Little Hope, House of Ashes sera disponible en octobre prochain, mais nous connaissons déjà visiblement le titre du quatrième volet, avec son logo.

Justia Trademarks a en effet enregistré le dépôt de marque The Dark Pictures: The Devil in Me, dans la catégorie des jeux vidéo, déposé par Supermassive Games. Le titre ne va évidemment pas nous aider à connaître l'univers de ce quatrième jeu, mais le logo à découvrir ci-dessous arbore une loupe, de quoi imaginer des séquences d'investigation ou une ambiance d'enquête à la Sherlock Holmes.

Il faudra de toute façon attendre un moment avant que Supermassive Games n'officialise The Dark Pictures: The Devil in Me, ce qui ne se fera pas avant le lancement de House of Ashes, prévu pour le 22 octobre prochain. Ce troisième opus pourrait contenir un teaser pour The Devil in Me à la fin de l'aventure, vous pouvez le précommander à 25,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de The Dark Pictures: Little Hope, le jeu qui vous donne encore envie de rejouer à Until Dawn