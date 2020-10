TEST de The Dark Pictures: Little Hope, le jeu qui vous donne encore envie de rejouer à Until Dawn

Until Dawn 3





Supermassive Games s'est fait une spécialité des jeux d'horreur narratifs depuis le succès d'Until Dawn. Il veut depuis renouer avec le succès avec l'anthologie The Dark Pictures, qui nous a déjà livré un Man of Medan passable et perfectible. Le partenariat avec Bandai Namco Games se prolonge au moins avec un autre épisode, encore une fois raconté par l'étrange Conservateur qui lie cet univers. The Dark Pictures: Little Hope a-t-il les épaules pour supplanter son prédécesseur ? La réponse dans notre test !

Qui sont ces étranges personnages qui ressemblent à nos héros et semblent venus d'un autre temps ?

Little Hope nous conte la mésaventure de 4 étudiants et leur professeur après un accident de bus lors d'une sortie scolaire, à la tombée de la nuit, forcément. En cherchant de l'aide aux alentours, ils vont vite découvrir que l'inquiétante ville forestière qui donne son nom au jeu renferme de lourds secrets, et très peu d'individus à même de les aider à retrouver leur chemin. Pourquoi le brouillard épais semble-t-il les faire tourner en rond et les empêcher de quitter les lieux ? Qui sont ces étranges personnages qui ressemblent à nos héros et semblent venus d'un autre temps ? Qui va survivre à cette nuit remplie de dangers ? Voilà autant de questions auxquelles nous allons chercher des réponses en tentant de fuir et survivre.

Le titre fait encore une fois le pari de l'expérience courte et intense, à vivre comme un film d'horreur. Comptez environ 5 heures pour connaître le fin mot de l'histoire, et encore une fois percer des secrets qui vont remettre en cause votre vision de toutes les péripéties que vous avez vécues. Sans utiliser le même twist que Man of Medan, Little Hope arrive de nouveau à surprendre avec une idée qui fonctionne bien, surtout avec un jeu vidéo impliquant de facto le joueur, et donne envie de relancer une partie pour mieux saisir ce que nous avons vécu. La Curator's Cut levant le voile sur les secrets du titre lors d'une seconde partie vaudra le coup, peut-être après un petit temps de repos.

À notre goût, les personnages manquent d'épaisseur, et il est très difficile de s'y attacher ou même de saisir leur personnalité. Les choix de dialogue binaires inhérents à l'expérience n'aident forcément pas à cela. Mais sans être excessivement passionnant, Little Hope reste captivant, et donne très vite envie de découvrir son épilogue. Les embranchements narratifs sont cependant très rares : l'importance des décisions et réussite des actions (pour la plupart difficiles à rater) reste très relative, et ne semble pas changer grand-chose au déroulement de la partie, ce qui est bien dommage pour un jeu du style. À noter qu'il y a de nombreux éléments à découvrir lors des explorations libres, même s'il arrive souvent d'en manquer en avançant vers la scène suivante sans avoir fini de fouiller la zone, malgré soi. Ils devraient tout de même ajouter au potentiel de rejouabilité pour les adeptes de complétion. Il fait également le travail pour vos sessions à plusieurs, que ce soit avec son mode Histoire Partagée jouable à 2 en ligne ou Soirée Cinéma, avec jusqu'à 5 personnes et une manette à passer sur un même canapé. Enfin, pour ce second mode, n'en attendez pas trop, car les interactions restent très limitées.

Un nouvel espoir





Déjà très court et dense, Little Hope propose majoritairement des séquences en pilotage automatique où nous n'avons même pas à toucher la manette, ponctuées donc de choix de dialogues binaires influant sur les relations entre personnages, ou de Quick Time Event faciles à souhait. Le tout est entrecoupé de séquences « d'exploration » moins rouillées qu'auparavant. Elles sont tout de même pourtant basiques, avec un personnage à bouger, une lampe-torche à diriger et des éléments à analyser, qui font que le jeu d'aventure narratif tiendrait presque plus du point-and-click avec des QTE. Mais c'est la recette de la franchise et le fardeau des expériences du genre, qui tiennent à tout prix à rivaliser avec le cinéma, n'en déplaise aux détracteurs. Ce gameplay à l'avantage d'être beaucoup plus fluide et dynamique qu'avec Man of Medan, alors que les scènes s'enchaînent sans donner l'impression de forcer ces interactions sommaires, et avec une variété relativement correcte malgré le peu de séquences différentes.

Le jeu d'aventure narratif tiendrait presque plus du point-and-click avec des QTE.

L'aspect cinématographique se ressent surtout sur la technique, avec des plans de caméra travaillés, un rythme prenant malgré quelques longueurs lors des déplacements libres trop souvent silencieux, et des graphismes de qualité. La direction artistique est malheureusement trop monotone pour apporter un vrai cachet visuel à Little Hope, qui se conforte dans des plans sombres avec des tonalités froides, des routes de campagne vides et des bâtisses abandonnées qui se ressemblent toutes. L'action est lisible malgré la faible luminosité, mais il n'y aura quasiment aucun cadre ou environnement qui restera dans les mémoires. Le soin de la motion capture est de son côté remarquable, le réalisme des visages dénotant parfois même avec le reste, et la menace qui rôde dans la ville prend des formes effrayantes et qui elles risquent d'être marquantes : dommage que la longueur et la structure narrative ne permettent pas de les utiliser encore davantage. Nous regretterons enfin la VF criarde qui tire parfois plus vers le Martin Mystère que La Cabane dans les Bois. D'ailleurs, lors de notre test, des problèmes de doublage faisaient que certaines lignes de dialogue étaient entendues en anglais : ce fut rare, mais cela nous a fait regretter de ne pas avoir changé la langue de notre console.

Une fois encore, difficile d'être totalement conquis par The Dark Pictures: Little Hope, qui tente de refaire du Until Dawn sans atteindre sa fraîcheur, son charme ou son hommage aux films d'horreur. Il fait mieux que Man of Medan au niveau du rythme et de la fluidité du gameplay, reste propre techniquement, mais son manque d'ambition artistique, son système de choix creux et son casting dénué d'intérêt l'empêche d'être spécialement remarquable. Little Hope est tout de même un bon divertissement pour les amateurs d'aventures très dirigistes, dont le récit captivant, l'ambiance sombre, les apparitions horrifiques et le dénouement original peuvent valoir le détour.

The Dark Pictures Anthology : Little Hope est disponible sur Amazon à partir de 24,71 €.

Lire aussi : TEST de The Dark Pictures - Man of Medan, le jeu qui vous donne envie de rejouer à Until Dawn

Les plus L'ambiance inquiétante omniprésente

Le gameplay moins lourdaud que celui de Man of Medan

Un rythme et une réalisation plus captivants

Le mystère intrigant et son dénouement intéressant Les moins L'importance des choix toujours trop faible

La direction artistique sombre et monocorde

Les personnages totalement oubliables

La VF, pas dingue

Notation Graphisme 15 20 Bande son 11 20 Jouabilité 11 20 Durée de vie 12 20 Scénario 15 20 Verdict 13 20