The Dark Pictures: Little Hope, 25 minutes de gameplay en multijoueur, bande-annonce interactive et configurations PC

The Dark Pictures: Little Hope, nouvel épisode de saga d'anthologie de Supermassive Games et Bandai Namco après Man of Medan, n'est pas attendu avant deux mois sur ordinateurs et consoles de salon, mais les studios ont mis le paquet cette semaine en dévoilant plusieurs vidéos et informations.

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que The Dark Pictures: Little Hope s'est montré à l'occasion de la gamescom 2020 avec une vidéo de gameplay de 25 minutes focalisée sur le mode multijoueur en ligne, où deux joueurs suivent l'histoire parfois ensemble, parfois de leurs côtés, leurs choix ayant évidemment une influence sur la suite du scénario. Par ailleurs, comme tout est une histoire de choix dans The Dark Pictures: Little Hope, Bandai Namco et Supermassive Games ont également dévoilé une bande-annonce interactive, avec plusieurs fins à découvrir juste ici :

Enfin, les studios ont mis à jour la page Steam de The Dark Pictures: Little Hope, officialisant les configurations minimale et recommandée du jeu d'horreur sur PC. Pas de surprise ici, si votre machine faisait tourner Man of Medan, elle fera tourner ce second volet, qui prend quand même cette fois en charge DirectX 12. Voici les configurations :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bit Processeur Intel Core i5-3470

ou

AMD FX-8350 Intel Core i5-8400

ou

AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

ou

AMD Radeon HD 8570 NVIDIA GeForce GTX 1060

ou

AMD Radeon RX 580 Mémoire vive 8 Go de RAM DirectX Version 12 Réseau Connexion internet haut débit Espace disque 80 Go d'espace disque disponible



Pour rappel, suite à un report à cause du COVID-19, la date de sortie de The Dark Pictures: Little Hope est fixée au 30 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez précommander un coffret regroupant Man of Medan et Little Hope à 49,99 € sur Amazon.fr.