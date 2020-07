The Dark Pictures: Little Hope, date de sortie, éditions limitée et collector, et nouveau gameplay

The Dark Pictures: Little Hope aurait dû sortir cet été, mais son développement a été ralenti à cause du COVID-19, comme pour tout le monde. Supermassive Games a donc décidé de le reporter à la fin d'année 2020, alors sans plus de précisions. Bonne nouvelle, nous savons désormais jusqu'à quand nous devrons patienter.

La date de sortie de The Dark Pictures: Little Hope est maintenant officiellement calée au 30 octobre 2020, comme le rapporte une toute nouvelle bande-annonce. Et comme pour Man of Medan, si vous précommandez votre exemplaire sur PC PS4 ou Xbox One, vous aurez accès à la Curator's Cut permettant de rejouer l'histoire comprenant des scènes inédites avec des personnages, des choix et des conséquences différentes : le DLC sera normalement offert à tout le monde quelques mois après le lancement.

Deux éditions spéciales sont annoncées au passage : l'édition limitée comprenant Little Hope, Man of Medan, une carte du monde de l'anthologie The Dark Pictures, deux pin's exclusifs et un steelbook de 4 disques, et le collector avec Little Hope (mais pas Man of Medan), la carte, les pin's, et une réplique de la poupée Mary de 1692. Cette dernière sera exclusivement vendue sur la boutique officielle de Bandai Namco Entertainment Europe.

Et pour être complet, IGN vient de dévoiler dix minutes de gameplay pour se mettre dans l'ambiance. Les précommandes ouvrent très bientôt, mais en attendant, Man of Medan peut être acheté à partir de 19,99 € chez Amazon.

