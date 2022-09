The Dark Pictures : versions next-gen et grosses mises à jour pour Man of Medan et Little Hope, avec un chapitre allongé pour le premier épisode

Voilà une belle surprise pour ceux qui veulent (re)découvrir l'anthologie The Little Hope avant l'arrivée du dernier épisode de la première saison, The Devil in Me. Si House of Ashes était directement sorti sur PS5 et Xbox Series X|S, Man of Medan et Little Hope ont aujourd'hui droit à des mises à jour offrant des upgrades next-gen gratuites.

Mais les patchs ne se contentent pas de cela, car ils ajoutent pour les deux expériences des « niveaux de difficulté et des introductions aux QTE, une IU et des interactions améliorées, un visuel des trajectoires et des déclenchements des évènements mis à jour, une vitesse de déplacement augmentée et plus d'options d'accessibilité, comme la taille des sous-titres ». Surtout, pour Man of Medan, sa mise à jour 1.18 ajoute « le nouveau chapitre final Inondation, qui introduit en jeu des morts inédites au cours d'un dénouement saisissant ».

Les joueurs possédant la version PS4 de ce jeu peuvent obtenir la version numérique PS5 sans frais supplémentaires. Si vous possédez le jeu en version physique PS4, insérez-le chaque fois dans la PS5 pour télécharger ou jouer à la version numérique PS5. Les détenteurs d'une console PS5 Édition numérique ne pourront pas utiliser une version physique PS4 pour jouer sans frais à la version PS5.

The Dark Pictures: The Devil in Me sortira lui le 18 novembre et vous pouvez le précommander à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : GC2022 : The Dark Pictures: The Devil in Me, une date de sortie et un trailer dédié aux nouveautés du gameplay