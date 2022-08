GC2022 : The Dark Pictures: The Devil in Me, une date de sortie et un trailer dédié aux nouveautés du gameplay

Nous connaissons l'existence, le titre et le synopsis de The Dark Pictures: The Devil in Me depuis la sortie même du précédent volet de la saga d'anthologie, House of Ashes. Cet épisode vendu comme le dernier de la Saison 1 de The Dark Pictures nous conduira à explorer le Murder Castle, une reconstitution de l'hôtel dont H.H. Holmes, considéré comme le premier tueur en série d'Amérique, était propriétaire, avec une équipe de journalistes à qui il va forcément arriver des mésaventures.

Supermassive Games a remontré le titre récemment avec une bande-annonce inédite et l'annonce d'une édition spéciale Animatronic, mais il nous manquait encore une information clé : la date de sortie. Elle a été confirmée lors de la gamescom 2022 avec un trailer dévoilant les nouveautés du gameplay : attendez-vous à davantage de mécaniques d'exploration, des inventaires propres à chaque personnage et des passages ponctuels originaux. Il est au passage mentionné que la durée de vie devrait dépasser les 7 heures.

Pour ce qui est de la date de sortie, c'est donc le 18 novembre que nous retrouverons The Devil in Me sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.