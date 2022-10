The Dark Pictures: The Devil In Me, le tueur en série en vedette d'un trailer pour Halloween

Pour la première fois depuis le début de la franchise, le nouveau The Dark Pictures ne sortira pas avant, mais après Halloween. Supermassive Games et Bandai Namco Games ont tout de même tenu à célébrer cette fête horrifique avec une bande-annonce inédite de The Devil in Me, quatrième épisode de la saga d'anthologie, la dernière de la première saison.

Toujours aussi effrayant, ce trailer s'attarde sur Granthem Du'Met, vraisemblable tueur en série qui rôde dans le manoir de H.H Holmes, autre serial killer sur lequel enquête un groupe de journalistes. Il y a fort à parier que la réelle identité du personnage sera au centre de l'intrigue.

Les mâchoires du piège sont sur le point de se refermer sur les membres de l'équipe de tournage de Lonnit Entertainment. Attirés par la promesse d'un décor extraordinaire pour leur documentaire sur H.H. Holmes, considéré comme le premier tueur en série des États-Unis, ils sont désormais surveillés par Granthem Du'Met, qui leur réserve une mort des plus exquises ! La moindre fissure, le moindre miroir ou le moindre tableau peuvent dissimuler une caméra grâce à laquelle leur hôte peut les suivre à la trace et choisir le moment idéal pour frapper. Un sort terrible attend ses innocentes victimes ! Vous avez l'impression qu'on vous observe ? C'est normal... et ce n'est pas qu'une impression !

La date de sortie de The Dark Pictures: The Devil in Me est toujours fixée au 18 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : The Dark Pictures : 5 nouveaux titres et logos déposés, la Saison 2 toute tracée ?