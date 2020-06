The Dark Pictures: Little Hope, la sortie officiellement repoussée de quelques mois

Depuis qu'il a été officialisé plus tôt cette année, The Dark Pictures: Little Hope est prévu pour l'été 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. La saison approche à grands pas, mais nous n'avions pas de précision sur la date de sortie de la suite de Man of Medan Il fallait s'y attendre, le COVID-19 a aussi touché les développeurs britanniques de Supermassive Games, les obligeant à reporter le jeu narratif.

C'est le directeur Pete Samuels qui a lui-même rapporté la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux.

Bonjour à tous, Je suis Pete Samuels, le directeur de Supermassive et le producteur exécutif de l'anthologie The Dark Pictures. J'espère que vous vous portez tous au mieux. Notre industrie, et le monde entier, a da faire face à une situation sans précédent ces demiers mois. Depuis le début de la crise du COVID 19 en mars, les 200 membres de l'équipe de Supermassive Games étaient en télétravail. Nofre priorité pendant cette période était la sécurité de notre équipe. Nous avons pu travailler à la maison pendant un certain temps, toute l'équipe étant bien déterminée à produire les meilleurs jeux possible. Malgré cela, je dois vous annoncer que nous allons malheureusement devoir repousser la sortie de Little Hope après l'été. Nous visons désormais une sortie à l'automne 2020. Notre priorité a été d'assurer la sécurité de nos équipes, qui incluent les comédiens et les techniciens de plateau, sans lesquels nous ne pourrions rien faire, ainsi que d'autres collaborateurs externes qui nous aident tous dans la création de nos jeux, et toutes les per sonnes talentueuses qui travaillent dans notre studio. Nous continuerons de suivre les conseils de notre gouvernement ou de notre industrie, et nous ne poursuivrons le développement de certains éléments du jeu que si ces conseils nous indiquent que nous pouvons le faire en toute sécurité. Merci de m'avoir lu. Nous avons hate de vous accueillir à Little Hope dès que nous le pourrons. Restez prudents.

C'est donc maintenant pour cet automne que nous attendons The Dark Pictures: Little Hope. Qui sait, avec quelques mois de développement en plus, Supermassive Games aura peut-être l'occasion d'améliorer encore un peu plus son projet.

