The Dark Pictures: Little Hope, durée de vie, personnages et changement du gameplay, du neuf en vidéo

The Dark Pictures: Little Hope commence à dévoiler ses mystères, même s'il n'est pas trop difficile d'imaginer à quoi il ressemblera. La suite de Man of Medan nous fera incarner des héros différents, amenés à percer les secrets de la ville de Little Hope, encore hantée par sa chasse aux sorcières du XVIIe siècle.

Le directeur de Supermassive Games, Pete Samuels, nous propose d'en apprendre plus avec un making of instructif. Il rappelle d'abord le cadre du jeu, avec des étudiants en voyage scolaire depuis le Massachusetts qui se retrouvent dans cette cité abandonnée après un accident de bus. Taylor, Andrew, Daniel et Angela (qui est bien en apprentissage malgré son âge mûr), et leur professeur John vont alors vivre une aventure mêlant paranoïa, exécutions brutales et quête de rédemption, alors qu'ils essaient de s'échapper et de percer le mystère du lieu. Leur parcours va même se retrouver lié à l'histoire d'une famille dans les années 70, et surtout celle de colons en 1692.

Le développeur cite les films The Witch, Season of the Witch, Le Projet Blair Witch, Hellraiser, It Follows ou encore La Malédiction comme influences, ainsi que la pièce Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller et bien évidemment les Silent Hill. Il explique au passage que le nom de Little Hope a été trouvé en référence à un ancien lieu-dit de la ville d'Andover, au Massachusetts justement. Il parle aussi un peu gameplay, avec de premières scènes in-game montrant que le système de caméra a été amélioré pour plus de variété et des transitions fluides, le stick gauche servant désormais à choisir notre angle de vue lors de l'exploration. Les commandes et l'interface ont aussi été repensées pour faciliter la lisibilité de l'environnement, mieux signaler les QTE et rappeler régulièrement les objectifs.

Dernier point à relever : la durée de vie de l'histoire sera de 4 à 5 heures, ce qui reste assez court, même pour une aventure narrative. The Dark Pictures: Little Hope n'a en revanche toujours pas de date de sortie, mais est prévu pour cet été sur PC, PS4 et Xbox One.