The Dark Pictures: Little Hope, un Pass Ami et le DLC Curator's Cut offerts aux joueurs

Supermassive Games (Until Dawn) développe actuellement The Dark Pictures Anthology, une série de courts jeux d'horreur qui n'ont aucun lien entre eux, et le dernier épisode en date est Little Hope. Les fans l'ont sans doute déjà terminé plusieurs fois, mais les développeurs veulent l'introduire à de nouveaux joueurs.

Comme pour le premier volet, Man of Medan, Supermassive Games et l'éditeur Bandai Namco offrent en effet un Pass Ami pour jouer à Little Hope au mode Histoire partagée. Il faut qu'un joueur possède le titre, mais un deuxième peut télécharger gratuitement une version d'essai et profiter de l'aventure en coopération, une seule fois seulement. Les studios offrent également le DLC Curator's Cut de Little Hope, qui permet de redécouvrir l'histoire avec des séquences inédites. Si vous en voulez encore, la bande originale du jeu débarque aussi aujourd'hui sur les plateformes de streaming.

The Dark Pictures Anthology se poursuivra House of Ashes, qui nous emmènera dans le désert d'Arabie, plus tard en 2021. Vous pouvez retrouver Little Hope à 24,99 € sur Amazon.

