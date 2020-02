The Dark Pictures: Little Hope, la suite officialisée avec des images, son histoire et un teaser avec Squeezie

The Dark Pictures: Man of Medan a beau avoir été diversement accueilli par la presse et le public, il a connu un beau succès commercial, porté par les streameurs qui l'ont mis en avant au moment de sa sortie. Bandai Namco Games a d'ailleurs décidé de leur rendre hommage dans le premier teaser officiel pour la suite, The Dark Pictures: Little Hope.

Bon, si vous aviez vu la scène post-crédits du premier épisode de l'anthologie, vous étiez déjà au fait de la vidéo aperçue ici. Mais vous pouvez la revoir avec la réaction de Squeezie en prime, alors pourquoi pas. L'occasion est surtout donnée à Supermassive Games de dévoiler l'illustration officielle de la jaquette du jeu, quatre images dont une dédiée au héros joué par Will Poulter, et un synopsis. Little Hope nous fera visiter la petite ville fantôme de Little Hope, justement, où quatre étudiants et leur professeur devront survivre à des visions cauchemardesques et un brouillard impénétrable en cherchant l'origine du mal qui les lie. Vous avez dit Silent Hill ?



« Nous sommes très heureux de la réaction des joueurs et du succès de Man of Medan, premier épisode de l'anthologie The Dark Picture », explique Pete Samuels, PDG du studio Supermassive Games. « Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la communauté et l'équipe est plus motivée que jamais pour offrir aux joueurs une expérience encore plus terrifiante avec le prochain chapitre de l'anthologie, Little Hope, une toute nouvelle histoire aussi horrible que perturbante. »

Il est précisé que les modes multijoueurs Histoire Partagée et Soirée Cinéma seront de retour, pour apprécier l'histoire avec un ami en ligne ou à plusieurs sur un canapé. Dernier point : The Dark Pictures: Little Hope est officiellement attendu pour l'été 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

