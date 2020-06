The Dark Pictures Anthology: Little Hope, 8 minutes de gameplay pour se faire peur

The Dark Pictures Anthology: Little Hope devait sortir cet été, mais il a comme tout le monde été touché par le COVID-19. C'est donc maintenant pour cet automne que la suite de Man of Medan est attendue sur PC, PS4 et Xbox One. Cela nous laisse du temps pour apprendre à découvrir l'aventure, même si elle devrait reprendre beaucoup de mécaniques du premier volet de l'anthologie, jusqu'à sa durée de vie de seulement quelques heures.

Supermassive Games dévoile tout de même une toute première séquence de gameplay continu pour nous mettre l'eau à la bouche. Comme le laissaient présager les premiers visuels, l'ambiance est très sombre (ce qui rend l'action difficilement lisible, avouons-le), alors que nous avons droit à de premières scènes mettant en scène les fantômes des sorcières de Salem.

Ce passage de 8 minutes est aussi l'occasion d'apprécier les innovations en termes de système de jeu, comme la gestion plus libre de la caméra lors des phases d'exploration. D'autres innovations du genre sont prévues pour ce The Dark Pictures Anthology: Little Hope. En attendant de le retrouver, vous pouvez toujours vous plonger dans Man of Medan, vendu 29,99 € à la Fnac.