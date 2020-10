The Dark Pictures: Little Hope dévoile déjà sa bande-annonce de lancement

Après l'excellent Until Dawn, puis un Man of Medan un peu décevant, Supermassive Games s'apprête à sortir cette semaine Little Hope, second volet de sa série d'anthologie The Dark Pictures qui n'a donc aucun lien avec le précédent épisode. En attendant le lancement, l'éditeur Bandai Namco partage dès aujourd'hui la bande-annonce de lancement :

The Dark Pictures: Little Hope suivra pour rappel quatre étudiants et leur professeur qui se retrouvent bloqués dans une ville isolée, et piégés par un brouillard, mais non, ce n'est pas Silent Hill. La petite équipe tente évidemment de trouver un moyen de s'échapper de ce lieu, mais ils ont rapidement des visions étranges, en lien avec leur passé et celui de la ville, liée aux procès de sorcières d'Andover. Comme toujours, les joueurs devront faire des choix tout au long de l'aventure, qui auront des répercussions, et il sera possible de profiter du jeu seul ou en multijoueur avec des modes Histoire partagée et Soirée cinéma.

La date de sortie de The Dark Pictures: Little Hope est fixée au 30 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez précommander le jeu à 24,99 € sur Amazon.fr.