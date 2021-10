TEST The Dark Pictures: House of Ashes, enfin un épisode référence pour la série de jeux narratifs

Chaque vie se fait son destin





Reconnu suite au succès de Until Dawn, Supermassive Games a continué à œuvrer dans les jeux d'horreur narratifs en compagnie de Bandai Namco Entertainment avec son anthologie The Dark Pictures. Les deux premiers épisodes, Man of Medan et Little Hope, étaient loin d'être dénués de défauts, et les attentes étaient donc élevées autour du troisième, House of Ashes, qui raconte encore une fois une histoire autonome. Pari réussi ?

Nous avons bien davantage affaire à un film interactif qu'à une expérience ludique.

Concrètement, la recette est la même pour The Dark Pictures: House of Ashes que pour ses prédécesseurs. Le gameplay est simpliste, avec de l'exploration de zone, des objets à trouver et à analyser, des QTE avec pression simple et rapide ou répétée, des scènes d'action où il faut viser un élément et valider, des séquences de tension où il faut appuyer sur un bouton au rythme de vos battements de cœur et des choix de dialogues binaires. L'originalité est qu'il est toujours possible de ne volontairement pas effectuer une action, ce qui peut parfois être la bonne chose à faire... Si vous êtes vifs, vous pouvez choisir entre plusieurs difficultés pour rendre les QTE plus tendus, mais toujours accessibles. Cela ne change en revanche pas le caractère de l'expérience : nous avons bien davantage affaire à un film interactif qu'à une expérience ludique...



Mais l'avantage du jeu par rapport à un long-métrage, c'est bien évidemment la multitude de choix et d'embranchements narratifs qu'il propose. Entre nos 5 héros à incarner à tour de rôle et les quelques personnages qui gravitent autour d'eux, la multiplicité des destins ouvre de très nombreuses possibilités d'évolution de l'histoire, tout en rendant chaque parcours crédible. Qu'importe le nombre de survivants, les secrets en fonction de vos choix et de vos découvertes lors des explorations, les relations que vous allez créer entre personnages selon vos paroles et les destins que vous allez sceller, votre partie tiendra la route. Les rouages narratifs ne sont que peu visibles, le récit restant après tout articulé autour d'une base qui sera sensiblement la même pour tout le monde. Et contrairement aux précédents volets où l'intérêt trouvé à l'univers et le dénouement ne nous avait pas donné envie de relancer une aventure pour découvrir de nouveaux parcours et percer les quelques mystères restants, la richesse de ce titre nous a clairement donné envie d'en voir plus. Surtout que la Curator's Cut et l'Histoire Partagée jouable à 2 en ligne donnent de nouvelles visions, sans s'appuyer sur les mêmes ressorts que les autres TDP. La rigidité du gameplay n'encourage pas à la rejouabilité directe, mais l'envie de relancer une partie dans quelque temps, pourquoi pas avec des aides en ligne pour voir d'autres choses, est bien là.

Ce goût de reviens-y est surtout dû au scénario et au cadre de House of Ashes. Lors d'une opération en Iraq qui tourne à la fusillade avec l'armée locale, plusieurs soldats étasuniens se retrouvent six pieds sous terre dans de larges cavités. Très vite, les deux militaires iraqiens également piégés deviennent une menace bien moindre que les étranges créatures qui rôdent dans ces souterrains, et qui semblent être liées à un temple sumérien. Entre légendes d'antan, exploration des années 40 qui a mal tourné, rancœurs amoureuses et querelles entre ennemis d'hier qui doivent s'allier pour affronter une menace surnaturelle, tous les codes pour un bon film d'horreur sont là, et ça marche. L'écriture des personnages aurait pu être plus fine cependant.

Malgré un ventre mou où les héros mettent comme toujours un peu trop de temps à accepter ce qui leur arrive, le dernier tiers est particulièrement marquant, entre action et révélations inattendues. Les rebondissements marchent aussi bien en prenant le jeu seul qu'ils gagnent en profondeur en prenant The Dark Pictures dans son ensemble, et il nous tarde de voir ce que va apporter la suite de l'anthologie. Le Curator, étrange entité qui semble tout connaître du destin de nos héros et dont les interventions ponctuent les chapitres des jeux, rôde toujours, et certainement pas de manière innocente.

Sur le plan technique, Supermassive Games reste également dans la même gamme. La motion capture est poussée comme rarement, même si certaines expressions faciales sonnent faux, les textures sont détaillées et, surtout, les animations des corps sont bluffantes, renforçant clairement l'immersion dans cette aventure pleine d'action. Certains modèles de personnage sont criants de réalisme, mais il est regrettable que certaines scènes soient trop sombres, les ombres étant certainement utilisées pour des défauts. Et, malheureusement, sur PS4/Xbox One, les bugs sont légion, avec de rares animations ratées, des dialogues non sous-titrés, voire non doublés, et des chutes de framerate, et de bien plus fréquents retards d'affichage de texture qui cassent un peu le plaisir.

L'anthologie arrive à faire mieux à tous les niveaux.

Là où House of Ashes fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs, c'est au niveau de la mise en scène. Plans de caméra travaillés, dialogues ciselés, bonne alternance des phases d'écoute et d'action pour maintenir l'attention, et surtout rythme beaucoup mieux maîtrisé, tout est plus filmique. Il est donc bien plus difficile de décrocher de cette histoire qui gagne en intensité au fil des chapitres, grâce également à des acteurs investis dans leur doublage, des musiques efficaces, mais discrètes, et un ton global stressant et captivant sans être flippant. Il vous faut environ 5 heures pour venir arriver au bout du suspense. Cette durée peut paraître courte, mais la densité du récit et les mécaniques de jeu rustres ne peuvent pas nous permettre de tenir bien plus longtemps, surtout pour une expérience pensée pour la rejouabilité.

Belle surprise que ce The Dark Pictures: House of Ashes. Après un démarrage timide et une suite un peu feignante au twist annulant ses rares efforts, l'anthologie arrive à faire mieux à tous les niveaux, de l'approche dramatique au scénario fascinant, en passant par des rebondissements traditionnels, mais efficaces. Il y a encore plein de points à améliorer, que ce soit l'écriture des personnages, les graphismes déséquilibrés ou le gameplay réduit au strict minimum, mais le plaisir est là. Ce ne sera pas le jeu d'horreur le plus angoissant de votre ludothèque, mais si voulez du spectacle dramatique sous tension et que vous n'avez pas peur des jeux interactifs, votre curiosité devrait valoir le détour.

Les plus La mise en scène rythmée, très efficace

Du suspense et des questions jusqu'au bout

Des embranchements narratifs riches et crédibles, qui donnent envie d'en découvrir plus Les moins Des graphismes inégaux

Plusieurs problèmes techniques sur PS4

La jouabilité toujours trop limitée

Notation Graphisme 15 20 Bande son 14 20 Jouabilité 11 20 Durée de vie 12 20 Scénario 16 20 Verdict 14 20