The Quarry : date de sortie proche, trailer horrifique et acteurs de renom pour le nouveau Supermassive

Supermassive Games va faire une infidélité à Bandai Namco Games, éditeur de The Dark Pictures, au moins le temps d'un nouveau jeu. 2K Games a officialisé hier son partenariat avec le studio britannique pour la production de The Quarry, une aventure horrifique qui arrivera dès l'été 2022. Enfin, même avant, comme le révèle la première bande-annonce.

Dans un style plus proche d'Until Dawn, il nous invitera à incarner pas moins de 9 animateurs de colonie, alors qu'ils tentent de survivre à une nuit mortelle au camp estival de Hackett’s Quarry. De nombreux choix permettront de façonner notre destin face au danger qui nous guette, dans la plus pure tradition des productions de Supermassive. L'expérience sera d'ailleurs jouable jusqu'à 8 en ligne et à 2 en local, pour partager les frissons à plusieurs.

Au casting, nous retrouverons plusieurs comédiens plus ou moins connus, à savoir David Arquette, Ariel Winter, Justice Smith, Brenda Song, Halston Sage, Siobhan Williams, Skyler Gisondo, Evan Evagora, Miles Robbins, Zach Tinker, Ted Raimi, Lance Heriksen, Lin Shaye, Grace Zabriskie et Ethan Suplee. Leurs personnages sont détaillés et imagés en page suivante.

Alors que la nuit tombe, les jeunes moniteurs de Hackett's Quarry organisent une fête pour célébrer leur dernier jour au camp de vacances. Pas d'enfants. Pas d'adultes. Pas de règles. Mais les choses vont rapidement mal tourner. Traqués par des individus couverts de sang et une chose bien plus sinistre encore, les adolescents vont vivre une nuit de cauchemar inattendue. Les plaisanteries et le flirt laissent place à des questions de vie ou de mort, et leurs liens se font et se défont sous la pression de choix impossibles. Incarnez les neuf moniteurs du camp dans un récit cinématographique palpitant où chaque décision prise façonne une histoire unique à partir d'une multitude de possibilités entremêlées. Tous ces personnages pourront être les héros d'une nuit... ou mourir avant que le jour se lève. Quel sera le dénouement de votre histoire ? VOTRE HISTOIRE, LEUR DESTIN

Oserez-vous regarder ce qui se cache sous cette trappe ? Suivrez-vous les cris que vous entendez au loin, dans les bois ? Sauverez-vous vos amis ou sauverez-vous votre vie ? Chacun de vos choix façonnera votre histoire et pourra faire la différence entre la vie et la mort. UNE EXPÉRIENCE CINÉMATOGRAPHIQUE SAISISSANTE

La motion capture de pointe, les techniques d'éclairage inspirées du cinéma et le jeu époustouflant d'acteurs stars d'Hollywood donnent vie aux horreurs de Hackett's Quarry dans une aventure narrative terrifiante. LE FRISSON DE L'ÉPOUVANTE PARTAGÉ

Réunissez jusqu'à 7 amis en ligne, et permettez aux joueurs invités qui vous suivent de voter lors des décisions critiques afin d'écrire votre histoire ensemble ! Ou, réunissez-vous pour une session d'horreur en coop locale et prenez chacun le contrôle d'un moniteur ou d'une monitrice. UNE EXPÉRIENCE SUR-MESURE

Grâce aux éléments de gameplay à la difficulté réglable, n'importe quel joueur pourra vivre une expérience horrifique. Et, si vous préférez regarder, le mode Cinéma transformera The Quarry en thriller haletant à voir et à revoir sans modération. Sélectionnez le déroulement de votre histoire, installez-vous confortablement et savourez votre pop-corn entre deux hurlements !

La date de sortie est calée au 10 juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, en version physique et numérique. Les précommandes seront récompensées par le pack de filtres Horreur à l'ancienne (horreur indé, horreur années 80 et horreur classique noir et blanc), tandis que l'édition Deluxe ajoute un accès immédiat au système de retour avant la mort, des tenues de personnages des années 80 (disponibles à partir de 8 juillet au plus tard), ainsi qu'un « festival du gore pour le mode Cinéma ».





En attendant l'ouverture des réservations physiques, The Dark Pictures: House of Ashes est lui disponible à partir de 25,50 € sur Amazon.fr.