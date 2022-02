PRIME VIDEO : The Boys: Diabolical, une date de sortie proche, un casting de rêve et un trailer sanglant pour l'anthologie de courts-métrages d'animation

Fier du succès de l'adaptation du comics The Boys en série, Amazon Prime Video prévoit plusieurs spin-offs en plus de la troisième saison à venir en juin prochain. L'un d'entre eux va même débarquer avant elle : il s'agit de The Boys Presents: Diabolical, ou juste The Boys: Diabolical par chez nous, une anthologie de courts-métrages d'animation dans l'univers du feuilleton.



Des extraits avaient déjà été diffusés ces dernières semaines, mais la première vraie bande-annonce qui vient d'être dévoilée nous montre différentes facettes du projet et la variété des styles d'animation utilisés, toujours avec une mise en scène assez trash. Elle fixe surtout la sortie de l'intégralité des 8 épisodes de 12 à 14 minutes au 4 mars 2022, soit pour très bientôt. Le casting vocal sera fou, avec dans le désordre Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Simon Pegg, Seth Rogen, Justin Roiland, Andy Samberg, Ben Schwartz, Elizabeth Shue, Christian Slater, Kevin Smith, Antony Starr, Kenan Thompson, Aisha Tyler et Youn Yuh Jung.

L'équipe technique sera aussi relevée, notamment du côté des scénaristes : Garth Ennis, auteur des comics, assurera l'écriture d'un épisode, tout comme Seth Rogen et Evan Goldberg & Seth Rogen, Justin Roiland (Rick & Morty), Ben Bayouth, Eliot Glazer (New Girl), Awkwafina, Aisha Tyler, Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) et Simon Racioppa (Fangbone!).

