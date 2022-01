The Boys : une date de sortie pour la saison 3 sur Amazon Prime Video

Jusqu'à la sortie de La Roue du Temps, The Boys était la série la plus regardée sur Amazon Prime Video, de nombreux fans attendent donc avec impatience la suite. La série nous plonge pour rappel dans un univers où les super-héros existent, mais ils sont loin d'être des modèles et un petit groupe tente de dévoiler au monde entier leurs méfaits.

The Boys S3, le 3 juin. pic.twitter.com/VNrBoubBsN — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 7, 2022

La saison 3 de The Boys avait été officialisée en juillet 2020, avant même la sortie de la saison 2 le 4 septembre de la même année. L'attente aura été longue pour découvrir la suite des aventures des Boys et des Septs, mais les producteurs donnent aujourd'hui des nouvelles. La date de sortie de la saison 3 de The Boys est fixée au 3 juin 2022, nous aurons droit à trois épisodes d'un coup pour nous régaler à cette date, puis un épisode par semaine jusqu'au 8 juillet prochain. En attendant, Le Protecteur nous fait son plus beau sourire malsain (c'est aussi le logo d'Amazon) dans un teaser à retrouver ci-dessus.

Rendez-vous dans cinq mois pour découvrir la saison 3 de The Boys, exclusivement sur Amazon Prime Video, l'abonnement coûte pour rappel 49 € par an avec tous les autres avantages Prime.