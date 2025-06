The First Descendant : une date de sortie et un tas de cadeaux gratuits pour la Saison 3 : Percée

The First Descendant, c'est terminé sur PlayStation 4 et Xbox One, mais Nexon va évidemment continuer de faire vivre son jeu de tir multijoueur free-to-play et live service avec du contenu additionnel. Le studio a profité du Summer Game Fest Live 2025 pour dévoiler une bande-annonce pour la Saison 3 : Percée.

La date de sortie de la Saison 3 : Percée est fixée au 7 août prochain dans The First Descendant sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais les joueurs pourront découvrir une partie de ce nouveau contenu avec une démo dès le 27 juillet, notamment la région des Plaines d'Axion, le Vélo Aérodynamique et le Raid du Champ de Colosses. En se préinscrivant, il sera possible d'obtenir des récompenses exclusives comme une Boîte de Sélection de Légataires, un titre spécial et des bonus d'étapes (un Module Transcendant et une Boîte de Sélection d'Arme Ultime). Si plus d'un million de joueurs se préinscrivent, Nexon rajoutera même une Boîte de Sélection de Légataire Ultime.

Avant cela, les joueurs ont rendez-vous dès le 12 juin pour assister à un livestream sur YouTube, les développeurs présenteront en détail la Saison 3 : Percée et donnera un aperçu de la nouvelle feuille de route. D'ici là, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

