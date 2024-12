The First Berserker: Khazan se paye les frères Russo pour la révélation de sa date de sortie, une démo en approche

Les jeux asiatiques étaient nombreux aux Game Awards cette nuit et Nexon a bien fait plaisir aux fans de l'univers de Dungeon Fighter Online (Dungeon & Fighter) avec ses deux annonces. La première a été introduite par les frères Russo, connus pour les derniers films Avengers et qui seront d'ailleurs de retour pour les deux prochains. Il s'agit d'une sublime bande-annonce cinématique pour The First Berserker: Khazan, l'Action-RPG hardcore de Neople à la sauce Souls-like. Dernièrement, nous avions pu découvrir sa cinématique d'introduction, tout simplement mortelle. Mais quel est le rapport entre ces cinéastes et le jeu ? Eh bien, ils ont été impliqués dans la création de cette vidéo du jour, qui délaisse le style animé que nous retrouverons in-game pour quelque chose de plus réaliste, mais tout aussi violent. Oui, la firme coréenne a clairement mis les moyens pour assurer la promotion du titre et séduire les amateurs d'univers à la Berserk.

Si vous n'êtes pas familier avec le projet, cette bande-annonce cinématique réalisée uniquement à des fins promotionnelles nous montre Khazan, héros déchu qui possède (est possédé par) le pouvoir du Blade Phantom. Il affronte et massacre alors une horde de créatures draconiques avant de se retrouver face à Viper, qui sera l'un des boss de l'aventure. Quant à la mystérieuse figure encapuchonnée, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'Ozma en voyant les ailes de son ombre lorsqu'il se transforme.

Outre la qualité de la séquence, l'intérêt premier est de nous délivrer d'une manière marquante la date de sortie de The First Berserker: Khazan, qui est donc fixée au 27 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Si comme nous vous aimez les éditions physiques, bonne nouvelle, car Maximum Entertainment France s'est associé avec Fireshine Games pour proposer The First Berserker: Khazan en boîte le jour de son lancement, et ce aussi bien sur PS5 que Xbox Series X|S ! Une édition numérique Deluxe sera également proposée, comprenant notamment un accès anticipé de trois jours, une bien mauvaise habitude prise par les éditeurs ces dernières années... Le communiqué et le site officiel précisent également que le bonus de précommande est exclusif et ne pourra pas du tout être obtenu par la suite. Il sera en revanche possible de mettre à niveau l'édition standard vers la Deluxe par la suite, donc les ensembles bloqués derrière pourront être obtenus à l'avenir.

Bonus de précommande Set d'armure de l'Étoile déchue. Édition standard (physique et numérique) Le jeu The First Berserker: Khazan. Édition Deluxe (numérique) Le jeu The First Berserker: Khazan.

Un artbook et la bande-son en dématérialisé.

Un accès anticipé de 72 heures.

Sets d'armes et d'armure du Héros.

Enfin, si vous êtes impatients de découvrir cette sanglante épopée, sachez qu'une démo sera proposée le jeudi 16 janvier 2025 sur les trois plateformes, permettant de découvrir le début de l'aventure et d'en conserver la sauvegarde pour la transférer au lancement du jeu complet.

Notez que le doublage du jeu sera proposé en coréen, anglais, japonais et chinois simplifié, tandis que les textes incluront en plus le chinois traditionnel, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol (Espagne et Amérique latine), le portugais (Portugal et Brésil) et le russe.

Si vous souhaitez en voir davantage, deux vidéos de gameplay (en coréen) datant de la G-Star 2024 sont à retrouver en page suivante.

Dans le même univers, DNF DUEL est vendu à partir de 32,46 € sur Amazon.