The First Berserker: Khazan dévoile de gros chiffres, les joueurs sont morts plus de 50 millions de fois

À la fin du mois dernier, Nexon et Neople lançaient The First Berserker: Khazan, un jeu de rôle et d'action Souls-like dans l'univers de Dungeon & Fighter (DNF). Le titre a obtenu une moyenne de 83/100 sur Metacritic, la faute surtout à des boss sacs à PV, mais les joueurs n'ont pas boudé le jeu pour autant.

Les studios dévoilent aujourd'hui une infographie, mettant en avant quelques chiffres. Les joueurs sont morts plus de 54 millions de fois, dont 7,4 millions rien que face à Viper. Au total, les boss sont à l'origine de 37 millions de morts, preuve que la difficulté vient surtout de ces combats. Les joueurs ont utilisé plus de 203 millions Energies d'Outre Tombe et ont détruit plus de 10 millions de Pierres d'âme. Enfin, les joueurs ont préféré porter l'ensemble Loup Cendré pour se lancer dans les combats.

The First Berserker: Khazan est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST The First Berserker: Khazan, un premier pas brutal dans le monde des Souls-like