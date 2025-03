The First Berserker: Khazan se lance officiellement avec une ultime vidéo

Ça y est, c'est aujourd'hui que sort officiellement The First Berserker: Khazan, le jeu de rôle et d'action Souls-like de Nexon et Neople, qui prend place dans l'univers de Dungeon & Fighter (DNF). Bon, le titre est déjà disponible depuis le début de la semaine pour les joueurs qui avaient opté pour l'édition Deluxe numérique, une vidéo avait déjà été partagée pour l'occasion, mais voici la véritable bande-annonce de lancement :

Comme le rappellent les studios, The First Berserker: Khazan est « la première étape de la stratégie à long terme de Nexon visant à étendre la franchise DNF vers de nouveaux publics », l'Action-RPG suit Khazan, un héros déchu qui tenter d'élucider le mystère autour de sa chute et se venger. Le titre promet « des combats rapides, basés sur les compétences du joueur qui évoluent au fur et à mesure que Khazan se renforce » et « de superbes graphismes et 3D cel animés ».

The First Berserker: Khazan est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

