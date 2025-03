The First Berserker: Khazan, le Souls-like est déjà disponible et montre ses boss en vidéo

C'est cette semaine que sortira The First Berserker: Khazan, un Action-RPG Souls-like édité par Nexon et développé par Neople qui prend place dans l'univers de Dungeon & Fighter (DNF). Un titre très attendu par les amateurs du genre, surtout ceux qui ont essayé la démo, mais certains joueurs peuvent découvrir toute l'aventure dès aujourd'hui.

Les studios annoncent que The First Berserker: Khazan est désormais jouable si vous avez précommandé l'édition Deluxe numérique, qui offre un accès anticipé de trois jours, mais également des bonus comme des ensembles d'armes et armures du héros et un artbook. Une nouvelle bande-annonce cinématique a été dévoilée pour l'occasion et si vous découvrez le titre, voici ce qu'il faut savoir :

Dans The First Berserker: Khazan, les joueurs suivent l'histoire mouvementée de Khazan, héros trahi, et mettent à profit leurs talents de combattant pour vaincre leurs ennemis et ceux qui l'ont trahi. Les joueurs devront se lancer dans des combats pleins d'action, accomplir des missions complexes et affronter des boss redoutables, afin de débloquer de puissants équipements. Le monde de Khazan prend vie grâce à des graphismes soignés et à une cel animation 3D, dans un style dessiné à la main exceptionnel.

Vous pouvez précommander The First Berserker: Khazan à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac. La Deluxe Edition permettant d'accéder à l'Early Access est quant à elle disponible contre 62,99 € sur Gamesplanet.