The First Berserker: Khazan est jouable gratuitement dès aujourd'hui

Dans quelques semaines, Nexon et Neople lanceront The First Berserker: Khazan, un jeu de rôle et d'action hardcore aussi bien inspiré du manga Berserk que des Souls-like. Le titre est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais vous pouvez déjà découvrir le début de l'aventure dès aujourd'hui.

Les studios viennent de lancer la démo de The First Berserker: Khazan et partagent au passage une courte bande-annonce de gameplay. Une seconde vidéo, consacrée aux avis de la presse qui a déjà pu mettre les mains sur le jeu, est à retrouver plus bas. Pour rappel, les joueurs auront la possibilité de transférer leur sauvegarde de la démo vers la version complète et ainsi retrouver leur progression à la sortie. Voici quelques points clés de la démo et du jeu :

UNE HISTOIRE CAPTIVANTE – En tant que héros oublié, les joueurs accumulent de nouvelles compétences au fil des combats, tout en cherchant à se venger de ceux qui les diffament et s'opposent à eux.

ACTION HARDCORE ET MÉCANISMES VARIÉS – Les joueurs sont invités à participer à des combats palpitants dont le style et le rythme évoluent en même temps que Khazan, en réussissant des missions plus difficiles, en affrontant des boss redoutables, en obtenant de puissants équipements et bien plus encore.

GRAPHIQUES IMMERSIFS ET ANIMATION 3D – Grâce à des environnements et des mouvements réalistes, les joueurs sont immergés dans une dark fantasy représentée par des dessins animés uniques et des actions complexes.

MISE À JOUR DES PARAMÈTRES DE DIFFICULTÉ – Khazan propose désormais divers niveaux de difficulté, une nouveauté introduite pour la première fois dans la démo. Elle sera disponible à partir du deuxième chapitre du jeu, après le combat de boss contre Yetuga, ce qui permettra à un plus grand nombre de joueurs de s'engager dans des batailles palpitantes et d'y découvrir toute l'adrénaline qu'elles procurent.

MISE À JOUR DE MAINTENANCE – De nouvelles fonctionnalités font également leur apparition dès la démo, comme la prise en charge du jeu sur Steam Deck. En plus des deux langues d'origine, le coréen et l'anglais, deux langues supplémentaires sont proposées pour les voix off avec le chinois et le japonais. Les sous-titres, déjà disponibles en onze langues différentes, ont également fait l'objet d'une assurance qualité linguistique (LQA) afin d'en améliorer la qualité.

La démo de The First Berserker: Khazan est disponible sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store. La date de sortie de l'Action-RPG est fixée au 27 mars 2025, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon et Fnac.