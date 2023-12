The First Berserker: Khazan, première bande-annonce très dynamique pour l'Action-RPG

L'éditeur Nexon et le développeur Neople ont profité de la cérémonie des Game Awards 2023 pour dévoiler la première bande-annonce de The First Berserker: Khazan, le jeu de rôle et d'action basé sur l'univers de Dungeon Fighter Online. Un titre solo au gameplay exigeant, place à la vidéo :

The First Berserker: Khazan est donc présenté comme un Action-RPG solo dans l'univers de Dungeon & Fighter, avec un style graphique inspiré des animes et un système de combat dynamique et exigeant, basé sur les vieux jeux d'action.

L'Empire Pell Los a été sauvé, mais à un certain prix. Après que le Grand Général Khazan et l'Archimage Ozma aient vaincu le Dragon Berserk Hismar et la Légion Dragon, les joueurs se mettront dans la peau de Khazan alors qu'il est faussement accusé de trahison et exilé au-delà de l'empire. Dans ce Action-RPG hardcore, des combats palpitants occupent le devant de la scène à chaque étape de la quête de vengeance de Khazan contre ceux qui ont orchestré sa chute, marquée par des styles de combat intenses, agressifs et en constante évolution.

The First Berserker: Khazan est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.