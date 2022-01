Final Fantasy VII: The First Soldier, bande-annonce et date de sortie pour la Saison 2 Dominate the Sky avec l'ajout du Chevalier Dragon

C'est ce 31 janvier 2022 que Final Fantasy VII fête ses 25 ans, l'occasion pour Square Enix de parler de l'univers de cet épisode. Un livestream était organisé pour le Battle Royale sur mobiles, Final Fantasy VII: The First Soldier, à retrouver en fin d'article et a notamment révélé le logo anniversaire que les projets en lien avec ce septième épisode arboreront cette année. Mais ce qui nous intéresse donc à présent, c'est l'annonce de la Saison 2 de ce jeu multijoueur se déroulant bien des années avant l'aventure de Cloud.

Dénommée Dominate the Sky, cette saison introduira plusieurs nouveautés qui ont fait l'objet d'une bande-annonce, à commencer par un Style supplémentaire, le Chevalier Dragon ou Dragoon, évidemment équipé d'une lance et capable de voler ! En guise d'ennemi et d'invocation, c'est Bahamut qui rejoindra l'arène. La Matéria Telepo pour se téléporter entre deux points de la map, l'Inferno Canon tirant un rayon d'énergie et le Flare Thrower crachant des flammes violettes feront aussi leur arrivée à compter du 28 février. Au passage, vous noterez que les personnages déjà apparus dans une cinématique du jeu verront leur histoire intégrée à Ever Crisis.

