Final Fantasy VII: The First Soldier, une date de sortie proche et une superbe cinématique pour le Battle Royale mobile en free-to-play

La mode des Battle Royale purs et durs commence à se tasser, mais cela n'empêche pas certains éditeurs de vouloir encore proposer leur jeu multijoueur à succès. C'est le cas de Square Enix, qui a imaginé un invraisemblable Final Fantasy VII: The First Soldier où il faudra être le dernier survivant de parties en ligne. Largage en hélicoptères, Styles changeant notre approche des combats, armes variées, invocations et montures seront au rendez-vous.

Le lancement était prévu sur mobiles pour novembre, mais nous n'avions pas de date précise alors que nous sommes entrés dans ledit mois. Square Enix lève aujourd'hui le voile sur le jour de sortie de Final Fantasy VII: The First Soldier sur iOS comme sur Android : ce sera pour le mercredi 17 novembre 2021. Vous pouvez encore vous pré-inscrire sur l'App Store ou le Google Play Store pour être averti de la disponibilité du free-to-play et participer à une campagne pour débloquer du contenu cosmétique pour toute la communauté.



Une très jolie cinématique montrant des membres du SOLDAT affronter d'immenses créatures mythiques une trentaine d'années avant les évènements de FFVII a été dévoilée au passage, et elle fera office de séquence d'ouverture à votre aventure. Final Fantasy VII Remake Intergrade est d'ailleurs disponible à partir de 53,56 € chez Amazon.fr.